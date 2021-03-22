22 Mart 2021 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:53

Trabzonspor'un başarılı milli kalecisi Uğurcan Çakır, son olarak Ankaragücü maçında gösterdiği performansla alkışları topladı. Bordo mavililerin file bekçisi, 4-1 kazanılan mücadelede forvetlerin golleri konuşulsa da yaptığı altı kurtarışla galibiyetin mimarı oldu.

10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Aslında bu mücadele Çakır'ın başarılı performanslarından sadece biriydi. Bordo-mavili takımın bu sezon çıktığı 30 Süper Lig maçının 28'inde görev yapan 24 yaşındaki file bekçisi 29 gol yerken, 10 müsabakada kalesini kapattı.

25 MİLYON EURO BONSERVİS



Daha önce Rennes ve Sevilla'dan gelen 16 milyon euroluk "resmi" teklifleri geri çeviren Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini net 25 milyon euro ve bir sonraki satışın karından %20 pay olarak belirledi.

TOTTENHAM'DAN 18 MİLYON EURO



Milliyet'in aktardığı habere göre, Uğurcan Çakır için 25 milyon euronun altında gelen teklifleri kesin olarak değerlendirmeyecek olan Trabzonspor, Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan da 18 milyon euroluk bir teklif aldı.

YUSUF YAZICI 17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU



Yusuf Yazıcı, 2019 yazında Trabzonspor'da Lille'e 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Daha sonra Lille, 25 maç oynattığı için 1 milyon euro daha ödedi. Ayrıca, Trabzonspor net transfer karının da yüzde 20'sini alacak. Eğer Uğurcan Çakır'ın transferi gerçekleşirse bordo-mavili kulüp bonservis alanında rekor kıracak.