İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ekim 2020 Perşembe / 13 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7435
  • EURO
    9,0977
  • ALTIN
    474.775
  • BIST100
    1143.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kadroda yok
Spor

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kadroda yok

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi ve Stiven Plaza kadroya alınmadı.

01 Ekim 2020 Perşembe 18:14 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 18:14
ABONE OL

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı kadrosunda dikkat çeken 3 eksik vardı.

Bordo mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi ile birlikte yeni transfer Stiven Plaza yer almadı. Öte yandan sezon başından beri oynamayan Hosseini ile uzun süreli sakatlık geçiren Trondsen de kadroda bulunmadı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Süper Lig'de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda 20:00'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.