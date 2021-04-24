24 Nisan 2021 Cumartesi 18:25 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 18:27

Uğurcan Çakır, "Karagümrük'ün çok iyi hocası, çok iyi planı var. Gerçekten tebrik ediyorum onları. İyi bir oyun oynadılar. Biz de elimize gelen fırsatları değerlendirdik. 2-0 galip gelmeyi bildik. Genç oyuncuları oynatıyorlar, iyi sistemleri var. Ben de emeği çoktur, Süleyman Hurma Ağabey'e kurduğu güzel bir takım kurdu. Süleyman Ağabey burada çalışırken, 18-19 yaşında bana çok değer verdi. Unutamam." dedi.

"MEVLÜT AĞABEY'İN ŞUTU BENİ ÇOK ZORLADI"



Mücadeleyi değerlendiren Trabzonspor'un kaptanı, "Abdullah Hoca'nın söylediklerini iyi uyguladık. Kolay gibi görünen bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Maçta kendisini en çok zorlayan şutla ilgili gelen soruya Uğurcan, "Mevlüt Ağabey'in şutu beni çok zorladı. Top orada karıştı, son anda gördüm." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı. Öte yandan Uğurcan bu sezon en fazla Süper Lig maçında kalesini gole kapatan kaleci oldu.