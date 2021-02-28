28 Şubat 2021 Pazar 20:23 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 20:23

Süper Toto Süper Lig'inde Başakşehir maçını kaçıran kaleci Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçıyla kaleyi devraldı. Akyazı'nın ilk yarısında Fenerbahçeli hücumcular, Trabzonspor kalesini yoklarken Uğurcan Çakır, geçit vermedi. Özellikle 23. dakikada Mert Hakan ve Pelkas, 30. dakikada Thiam ve 45. dakikada Mesut Özil ile net pozisyonlar yakalayan Fenerbahçe, Uğurcan engeline takıldı. Uğurcan Çakır Opta verilerine göre, Süper Lig'de kalesine gelen son 19 şutun 18'ini ve son 16 şutun tamamını kurtardı (Tek golü Vincent Aboubakar'dan yedi)

Kalesinde devleşen Uğurcan'ın bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bordo mavili ekip taraftarları, Uğurcan ile ilgili binlerce övgü dolu tweet attı.