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Spor

Trabzonspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi

Trabzonspor'da 2 futbolcu ve 1 personelde daha koronavirüse rastlanırken, bordo-mavililerde test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

AA16 Şubat 2021 Salı 15:16 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 15:16
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Trabzonspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karadeniz ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 6'ya yükseldi.

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