Trabzonspor'da yabancı futbolculardan 41 gol

Süper Lig'de geride kalan 32 haftada rakip fileleri 59 kez havalandıran Karadeniz ekibinde, yabancı oyuncular 41 gol kaydetti.

Yabancı futbolcular, bordo-mavili ekibin gollerinin yüzde 70'ine imza atarken, takımlarının skor yüküne de önemli katkı sağladı.

Karadeniz ekibinde, Rodallega 14, Anthony Nwakaeme 10, Caleb Ekuban ve Sosa 5'er, Filip Novak 4, Ogenyi Onazi 2 ve Vahid Amiri de 1 gol kaydetti.

Rodallega'nın en parlak sezonu

Trabzonspor'a 2016-2017 sezonunun devre arasında Akhisarspor'dan transfer olan Hugo Rodallega, bordo-mavili takımda en parlak dönemini yaşıyor.

Bordo-mavililerde ilk sezonunda ligde 15 maçta 6, 2017-2018'de 23 karşılaşmada 5 gol kaydeden Kolombiyalı futbolcu, bu sezon 31 müsabakada 14 kez fileleri havalandırarak hem takımının en golcü oyuncusu oldu hem de önceki sezonların toplamından daha fazla gol attı.

Sosa, bu sezon farklı

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, gol yollarında bu sezon takımına katkı yaptı.

Geçen sezon 25 lig maçında gol atma başarısı gösteremeyen bordo-mavili takımın kaptanı, bu sezon 27 karşılaşmada 5 golle skora destek verdi.

Son 8 sezonun en golcü dönemi

Trabzonspor, bu sezon yabancı oyuncularının katkılarıyla 32. hafta sonunda 59 gol attığı 2011-2012'yle beraber son 8 sezon içerisinde en golcü dönemini yaşadı.

Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 35, 2013-2014'te 50, 2014-2015'te 54, 2015-2016'da 40, 2016-2017'de 37, 2017-2018'de ise 57 golle 32. haftaları tamamlamıştı.

Bordo-mavili takım, 2010-2011 sezonunda ise 62 golle son dönemlerin en golcü 32. haftasını geride bırakmıştı.