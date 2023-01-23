Trabzonspor'da yaprak dökümü! Yıldız oyuncunun menajeri açıkladı

Trabzonspor'da ara transfer döneminin başlamasıyla yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'da yıldız oyuncunun menajeri sürpriz bir transfer açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ara transfer döneminin başlamasıyla Trabzonspor'da ayrılıklar da yaşandı. Jean Evrard Kouassi ve Yusuf Erdoğan ile yollarını ayıran bordo-mavililerde yeni ayrılıklar da yolda. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

YUSUF YAZICI İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME

Geçtiğimiz yaz Lille'den kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rusya basınına sürpriz bir açıklamada bulundu. Cebeci, yıldız oyuncu için "Yusuf Yazıcı yazın Rusya'ya dönebilir." ifadelerini kullandı. Rus ekiplerinin Yusuf Yazıcı'yı yakından takip ettiği de belirtildi.

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak CSKA Moskova'da geçirmişti.

BU SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPAMAMIŞTI

2. Trabzonspor hikayesine iyi bir başlangıç yapamayan Yusuf Yazıcı, bordo-mavililerde beklentilerin uzağında kalarak eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak son haftalarda yükselişe geçen 25 yaşındaki oyuncu, son 2 resmi maçta 3 golle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.