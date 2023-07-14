İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1643
  • EURO
    29,4077
  • ALTIN
    1645.29
  • BIST100
    6429.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Spor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Yeni sezon için çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor'un Slovenya kampındaki hazırlıklar teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde devam ediyor.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
ABONE OL

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, sabah antrenmanında hücum organizasyonlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP FEHERVAR

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Macaristan'ın MOL Fehervar, takımı ile karşı karşıya gelecek.

Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 yenilen bordo-mavililer, kampta 2. sınavına çıkacak.

Trabzonspor'un antrenmanlarını gerçekleştirdiği Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde oynanacak karşılaşma TSİ ile 18.30'da başlayacak.

YÖNETİCİ İBRAHİM ŞAHİNKAYA KAMPTA

Trabzonspor'un kampının 11. gününde ilk kez bir yönetici kampa geldi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya, kampa gelerek bugün yapılan çalışmayı izledi. 16 Temmuz'a kadar kamp çalışmalarını takip edecek Şahinkaya, hazırlıkların ikinci bölümünde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile tekrar Slovenya'ya gelmeyi planladıklarını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.