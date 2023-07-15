Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'daki hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla bu akşam hazırlık maçında karşı karşıya gelecek bordo-mavililer, sabah da bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı.

Antrenman yaklaşık 1 saat sürerken bordo-mavili oyuncular, hücum organizasyonları üzerinde durdu. Son bölümde teknik direktör Bjelica, genç oyuncuları özel çalıştırdı.

GENÇ KALECİ KAĞAN'A KAHN BENZETMESİ



Teknik direktör Bjelica, genç oyuncuların şut çalışması sırasında 20 yaşındaki Kağan Moradaoğlu için Alman eski kaleci Oliver Kahn benzetmesi yaptı.

Zaman zaman kaleye şut çeken Bjelica, başarılı kurtarışları sonrasında genç file bekçisine "Oliver Kahn" diye seslendi.

3. KARŞILAŞMA YARIN



Trabzonspor, yarın da Slovenya kampındaki 3. hazırlık karşılaşmasını oynayacak.

Bordo-mavililer, yarın TSİ 12.30'da Slovenya ekiplerinden Slovenya temsilcisi Celje ile Lübliyana'da karşı karşıya geldikten sonra kampın ilk bölümünü tamamlamış olacak.

Karadeniz ekibinde oyuncular, 3 gün izin yaptıktan sonra tekrar Slovenya'da toplanacak.