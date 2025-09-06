İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da yeni transfer Ernest Muci, takımla antrenmana katıldı
Spor

Trabzonspor'da yeni transfer Ernest Muci, takımla antrenmana katıldı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Bordo mavililerin yeni transferi, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Haber Merkezi6 Eylül 2025 Cumartesi 23:26 - Güncelleme:
Trabzonspor'da yeni transfer Ernest Muci, takımla antrenmana katıldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Ernest Muçi, bordo-mavili formayla ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda yer alan oyuncularla birlikte tedavileri devam eden Pina, Benjemani ve Nwakaeme yer almadı. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, teknik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

ERNEST MUÇİ İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen taktik ağırlıklı antrenmanda yer alan Muçi, performansıyla olumlu sinyaller verdi. Yeni transferin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması halinde, bordo-mavili ekibin Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya kadar hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.