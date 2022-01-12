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Spor

Trabzonspor'da yeni transferlere tam not

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Visca ve Puchacz'nın idman performansları teknik ekibi fazlasıyla mutlu etti. Visca'nın kanattan yaptığı bindirmeler yüzleri güldürürken, Polonyalı sol bekle ilgili ilk izlenimler hızlı ve güçlü olduğu yönündeydi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 08:48 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 08:48
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Transferin hızlı takımı Trabzonspor 'un yaptığı hamlelerin idman performansları teknik ekibi fazlasıyla mutlu ediyor. Başakşehir'de ilk yarıda 4 gol 8 asistle oynayan ve Bordo-Mavili takıma hazır olarak gelen Visca'nın çalışmalardaki istekli hali ve çift kale maçlardaki oyunu teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü.

HIZLI VE GÜÇLÜ

Boşnak oyuncunun sağ kanattan yaptığı bindirmelerle Cornelius'a hazırladığı pozisyonlar büyük beğeni topladı. Fırtına'nın Alman ekibi Union Berlin'den kiraladığı sol bek Tymoteusz Puchacz da idman performansıyla yüzleri güldürdü. Bordo- Mavili takımda daha ikinci antrenmanını yapan Polonyalı oyuncu hakkındaki ilk izlenimin hızlı ve güçlü olduğu yönündeydi. Union Berlin ile hazırlıkları katıldığı için hazır halde Trabzon'a gelen Puchacz geçer not aldı. İki transferin de hazır olması ve uyum süreci yaşamayacakları izlenimini vermesi Abdullah Avcı'yı fazlasıyla memnun etti.

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