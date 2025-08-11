İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7326
  • EURO
    47,571
  • ALTIN
    4408.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da yoğun mesai! Hedefteki isim Andre Almeida
Spor

Trabzonspor'da yoğun mesai! Hedefteki isim Andre Almeida

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un orta saha için hedefi belli oldu. Bordo mavili ekip, İspanyol ekibi Valencia'nın kadroda düşünmediği 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Andre Almeida'yı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar...

AKŞAM11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:00 - Güncelleme:
Trabzonspor'da yoğun mesai! Hedefteki isim Andre Almeida
ABONE OL

Trabzonspor, orta saha transferinde hedefindeki Andre Almeida'ya adım adım yaklaşıyor. Valencia'nın kadroda düşünmediği 25 yaşındaki Portekizli oyuncu için girişimler hızlandırıldı. Bordo-Mavililer'in kurmayları, özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin bu transfer için istekli oluşu nedeniyle bir haftadır yoğun mesai harcıyor. Fırtına, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

DEĞERİ 10 MİLYON

İspanyol ekibiyle 94 resmi müsabakaya çıkan Almeida, 4 gol ve 10 asistle oynadı. Deneyimli oyuncunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor. Almeida'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Başarılı oyuncu, profesyonel kariyerinde çıktığı 206 maçta 7 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.