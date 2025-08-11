Trabzonspor, orta saha transferinde hedefindeki Andre Almeida'ya adım adım yaklaşıyor. Valencia'nın kadroda düşünmediği 25 yaşındaki Portekizli oyuncu için girişimler hızlandırıldı. Bordo-Mavililer'in kurmayları, özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin bu transfer için istekli oluşu nedeniyle bir haftadır yoğun mesai harcıyor. Fırtına, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

DEĞERİ 10 MİLYON

İspanyol ekibiyle 94 resmi müsabakaya çıkan Almeida, 4 gol ve 10 asistle oynadı. Deneyimli oyuncunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor. Almeida'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Başarılı oyuncu, profesyonel kariyerinde çıktığı 206 maçta 7 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.