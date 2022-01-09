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Spor

Trabzonspor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Yusuf Sarı'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

AA9 Ocak 2022 Pazar 20:56 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 20:56
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Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki oyuncu Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bordo-mavili kulüp, internet sitesinde 2019-2020 sezonundan bu yana Trabzonspor'a hizmet eden Yusuf Sarı'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

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