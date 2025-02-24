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Spor

Trabzonspor'da yüzler gülüyor! Fırtına evinde seriye bağladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında önce geriye düştü. Sonra Simon Banza ve Edin Visca'nın attığı 3 golle maçı kazanmasını bildi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

AKŞAM24 Şubat 2025 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Trabzonspor'da yüzler gülüyor! Fırtına evinde seriye bağladı
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Trabzonspor iç sahada üst üste 5. kez kazandı.

Simon Banza ligdeki gol sayısını 16'ya çıkarmayı bildi.

Uğurcan ilk ve 2. yarı Sorescu'ya izin vermedi.

Maçın ilk bölümünde karşılıklı pozisyonlar oldu. Banza, 2. dakikada Arda'nın yaptığı hatayı değerlendiremedi. 12'de Sorescu karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi. Durgunlaşan ilk yarının dengesini, Zubkov'un serbest vuruşları bozdu. 45+2'de kullandığı serbest vuruşu Batagov indirdi, Simon Banza bitirdi. 45+6'da da Visca'ya yerden bıraktı, skor 2-0 oldu. İkinci yarıya tempolu başlayan Trabzon'da Banza 58. dakikada kendisinin 2'nci, takımının 3. golünü kaydetti. Uğurcan, golden sonra bastıran Gaziantep'in pozisyonlarını birer birer savuştursa da, 77'de Semih'in kafasına engel olamadı durum 3-1'e geldi. Golden sonra hızını kesmeyen Antep, Maxim'in 85. dakikadaki penaltısıyla farkı 1'e indirse de devamını getiremedi.

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