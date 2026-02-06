Trabzonspor'da Zubkov, Samsunspor maçı kadrosunda yer almadı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Samsun'a hareket etti. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavisi süren Zubkov bulunmuyor.

Trabzonspor'un Samsunspor kafilesi şu isimler yer alıyor:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayir, Onuralp Çakıroğlu, Paul Onuachu."