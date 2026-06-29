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Spor

Trabzonspor'dan 130 milyon liralık sponsorluk anlaşması

Trabzonspor, Yıldız Holding ile üç sezonluk reklam, Yıldız Entegre ile ise bir sezonluk kol sponsorluğu anlaşmasına vardığını duyurdu. Bordo-mavililer, iki anlaşmadan toplam 130 milyon lira gelir elde edecek.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan 130 milyon liralık sponsorluk anlaşması
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Trabzonspor, Yıldız Holding AŞ ve Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ ile reklam ve kol sponsorluğu anlaşması sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Yıldız Holding AŞ arasında 2026-2027, 2027-2028 ve 2028-2029 futbol sezonlarını kapsayan bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Yıldız Holding, şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında üç sezon için toplam 80 milyon lira+KDV ödeyecektir."

Açıklamada, Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ ile de 2026-2027 futbol sezonunda geçerli olmak üzere kol sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre Yıldız Entegre AŞ, kol reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize 50 milyon lira ödeme yapacaktır." ifadesine yer verildi.

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