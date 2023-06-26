Trabzonspor'dan 2. transfer

Trabzonspor, yeni sezon için kadrosuna bir adet stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Bordo Mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Joaquin Fernandez ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki futbolcu, 3 senelik sözleşmenin altına imza atacak ve yıllık 1.3 milyon euro ücret kazanacak.

Fernandez, çarşamba günü Türkiye'ye gelecek ve cuma günü ilk antrenmanına çıkacak.

İKİNCİ TRANSFER OLACAK

İspanyol oyuncu, Dimitrios Kourbelis'in ardından bu sezon Trabzonspor'un ikinci transferi olacak.

Joaquin Fernandez 2018'den bu yana formasını giydiği Valladolid ile 120 maçta 5 gol kaydetti.