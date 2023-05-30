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Spor

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması

Trabzonspor, bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynanacak maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

30 Mayıs 2023 Salı 14:14 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması
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Trabzonspor'un Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Maxi Gomez'in sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı, Abdülkadir Ömür'ün de sol diz yan bağında zorlanma tespit edildiğini söyledi.

Bordo mavili kulüpten yayılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır" dedi."

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