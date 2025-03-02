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Spor

Trabzonspor'dan açıklama geldi! İşte 5 oyuncunun sağlık durumu

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol-Folcarelli ve Enis Destan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavili ekipten yapılan açıklamaya göre bu 5 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna olmayacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Mart 2025 Pazar 15:48 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan açıklama geldi! İşte 5 oyuncunun sağlık durumu
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Trabzonspor'dan 5 futbolcu için sakatlık açıklaması geldi...

Bordo-Mavili kulüp; Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol-Folcarelli ve Enis Destan'ın sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna olmayacağını açıkladı.

İşte o açıklama:

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir: "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

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