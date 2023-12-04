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Spor

Trabzonspor'dan açıklama geldi! İşte Nicolas Pepe'nin sağlık durumu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavililerden yapılan açıklamaya göre; oyuncunun sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

4 Aralık 2023 Pazartesi 17:14 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan açıklama geldi! İşte Nicolas Pepe'nin sağlık durumu
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Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlık yaşayan Nicolas Pepe için bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün açıklaması şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."

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