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Spor

Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas açıklaması! ''İddialar gerçeği yansıtmamaktadır''

Trabzonspor sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı. Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada oyuncu hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi. İşte detaylar...

16 Aralık 2023 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas açıklaması! ''İddialar gerçeği yansıtmamaktadır''
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Trabzonspor, kulübün resmi sitesinden sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:

"Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir."

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Anastasios Bakasetas bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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