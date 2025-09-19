İSTANBUL 25°C / 17°C
19 Eylül 2025 Cuma
Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme kararı

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, yaşadığı sol hamstring sakatlığı nedeniyle kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği A takım listesinden çıkarıldı.

HABER MERKEZİ19 Eylül 2025 Cuma 18:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, yaşadığı sol hamstring sakatlığı nedeniyle kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği A takım listesinden çıkarıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR AMA LİSTEDE YOK

TFF'nin resmi internet sitesinde Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcuları arasında yer almaya devam eden Nwakaeme, 14 yabancı kuralı nedeniyle bordo - mavililerin federasyona bildirdiği A takım listesinde ise gösterilmiyor.

TRANSFER DÖNEMİNE KADAR FORMA GİYEMEYECEK

Nwakaeme'nin, ara transfer dönemi açılana kadar Trabzonspor'un A takımıyla resmi maçlara çıkamayacağı belirtildi. Eğer Nwakaeme'nin ara transfer döneminde sözleşmesi yeniden aktif hale getirilirse oyuncu tekrar A takım kadrosuna dahil edilebilecek. Ancak bunun için bordo - mavililerden en az 1 yabancı oyuncuyla sözleşmesini sonlandırması veya kiralık göndermesi gerekiyor.

Sol hamstring bölgesindeki sakatlığının tedavi süreci devam eden oyuncunun, bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

