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Spor

Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'ye veda

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme için sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Anthony Nwakaeme için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavililerin, sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için paylaşımda, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony." ifadeleri yer aldı.

Anthony Nwakaeme de geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a bir veda mesajı yayınlamıştı. Tecrübeli futbolcu, "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım." sözlerini kullanmıştı.

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