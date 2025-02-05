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Spor

Trabzonspor'dan ayrılık açıklaması! Borna Barisic ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da forma giyen Borna Barisic, Leganes'e kiralandı. Bordo-mavili kulüp ayrılığı resmen açıkladı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan ayrılık açıklaması! Borna Barisic ile yollar ayrıldı
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Trabzonspor Kulübü, Hırvat oyuncusu Borna Barisic'i sezon sonuna kadar İspanya'nın Leganes ekibine kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar Leganes Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Leganes tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Barisic, bordo-mavili formayla ligde 9 maçta 129 dakika süre alabilmişti.

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