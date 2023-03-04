İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın sol uyluk ön bölgede kas yaralanmasının tespit edildiği açıklandı.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 15:26 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması
ABONE OL

Trabzonspor Kulübü tarafından Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün A Takım Doktoru Halil Polat, Bakasetas'ın Ümraniyespor maçı öncesi yapılan antrenmanda ağrı hissettiğini belirterek, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.