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Spor

Trabzonspor'dan Bakasetas'a yeni sözleşme teklifi

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Yunan yıldız Anastasios Bakasetas ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bordo mavili ekip oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Sabah31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Bakasetas'a yeni sözleşme teklifi
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Trabzonspor'da yönetim, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anastasios Bakasetas'a sözleşme uzatma teklifinde bulundu.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Yunan 10 numara, yıllık 1 milyon 750 bin euro'dan yapılan 3 senelik yeni mukavele teklifine "evet" dedi. Önümüzdeki günlerde menajeri Türkiye'ye gelecek olan 1.81 boyundaki yıldız ile yeni sözleşme imzalanacak.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Ertuğrul Doğan da Bakasetas ile görüşmelerin iyi gittiğini doğrulayarak, "Her an yeni sözleşme imzalayabiliriz. Süreç gayet pozitif gidiyor" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki orta sahanın bu sezondan itibaren takımın liderlerinden biri olması ve Uğurcan Çakır ile birlikte kaptanlık görevini yürütmesi planlanıyor.

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