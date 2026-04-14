İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7244
  • EURO
    52,801
  • ALTIN
    6938.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan Başakşehir maçı için “temsili” bilet kararı
Trabzonspor'dan Başakşehir maçı için “temsili” bilet kararı

Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesinde bilet fiyatlarını temsili olarak belirlediğini açıkladı. Bordo-mavililer, taraftarın tribünleri doldurmasını hedeflerken biletler bu akşam satışa sunulacak.

14 Nisan 2026 Salı 19:26
ABONE OL

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta oynanacak Başakşehir maçında, bilet fiyatlarını "temsili" düzenlediklerini belirtti.

Başakşehir karşılaşmasında, Trabzonspor'un inancını, birlik ruhunu ve sarsılmaz duruşunu hep birlikte göstereceklerini ifade eden Karaman, açıklamasında "Bu özel karşılaşma öncesinde, taraftarımıza uygulanan yaptırıma karşılık biz de bilet fiyatlarımızı temsili olacak şekilde düzenledik. Amacımız, bu büyük camianın her ferdinin, yediden yetmişe, kadınıyla erkeğiyle Papara Park'ta yerini almasını sağlamaktır. Şimdi Trabzonspor'un büyüklüğünü bir kez daha gösterme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulüp, Papara Park'taki karşılaşmada bilet fiyatlarını, VIP Platinum - B için 12 bin 500, VIP Platinum-A/C için 10 bin, VIP Gold için 7 bin 500, VIP Silver için 5 bin, batı tribünler için 200, doğu tribünler için 10, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü için 10, güney-kuzey kale arkası tribünler için ise 5 lira olarak duyurdu.

Biletler, bugün saat 21.00'de satışa sunulacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.