Trabzonspor'dan bir KAP bildirimi daha!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer açıklamalarını art arda yapmaya devam ediyor.
Bordo mavililer, Belçika ekibi Standard Liege'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 'Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.
SEZON PERFORMANSI
Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.