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Spor

Trabzonspor'dan bir KAP bildirimi daha!

Trabzonspor Kulübü, Cihan Çanak için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

25 Haziran 2024 Salı 18:47 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan bir KAP bildirimi daha!
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer açıklamalarını art arda yapmaya devam ediyor.

Bordo mavililer, Belçika ekibi Standard Liege'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.

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