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Spor

Trabzonspor'dan bomba transfer! Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor

Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarında biri olmak isteyen Trabzonspor yaz transfer dönemini verimli bir şekilde geçirmek istiyor. Bordo mavili ekip, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki yıldız futbolcu Marco Reus için nabız yokluyor. İşte transferin detayları...

Fanatik23 Mart 2024 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan bomba transfer! Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor
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2012 yılından bu yana Bundesliga devi Borussia Dortmund forması giyen Marco Reus, Sarı Duvar'a veda etmeye hazırlanıyor. Bu yaz sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki yıldızla Trabzonspor yakından ilgileniyor.

TRABZONSPOR LİSTEYE ALDI

Şampiyonluk sezonu öncesinde olduğu gibi transferleri erkenden bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor, geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürütüyor. Bordo mavililer, Mendy ayarında yüksek potansiyelli ve yakın vadede önemli gelir kazandırabilecek genç isimlere yöneldiği gibi saha içi liderlik yapacak, tecrübeli oyuncular için de devrede. Marco Reus, bu profildeki futbolculardan... Borussia Dortmund forması giyen 34 yaşındaki hücumcu için Bordo Mavililer henüz nabız yoklama aşamasında.

AVCI DEVREYE GİRECEK

Sezon sonunda Alman deviyle kontratı bitecek olan Reus boşa çıkacak. Transfer sürecinin olumlu ilerlemesi halinde bizzat teknik direktör Abdullah Avcı'nın da devreye girmesi bekleniyor.

THOMAS MEUNİER ETKİSİ

Daha önce pek çok yıldız ismin transferinde kilit rol oynayan Avcı, oyuncularla görüntülü konuşmalar yaparak soru işaretlerinin ortadan kalkmasını sağlamıştı. Reus için de benzer bir sürecin yaşanması muhtemel. Devre arasında Dortmund'tan gelen Meunier'in de eski takım arkadaşının transferinde koz olarak kullanılacağı öğrenildi.

12 YILDA 167 GOL

2012 yılında Mönchengladbach'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Marco Reus, o günden bu yana sarı-siyahlı kulübün ikon isimlerinden biri haline geldi. Alman milli futbolcu, Dortmund ile 12 yılda tüm kulvarlarda toplamda 417 maça çıktı. Marco Reus, söz konusu karşılaşmalarda 168 gol atıp 128 asist yaptı.

BU SEZON SAKATLANMADI

2012'den beri Borussia Dortmund forması giyen Reus, sakatlık problemleri nedeniyle sıkıntılı süreçler geçirmişti. Bu sezon ise sadece 2 maç kaçıran 34 yaşındaki yıldız, çıktığı 30 resmi maçta 7 gol atıp, 7 asist yaptı. Reus geçen yıl ise sakatlık ve hastalık nedeniyle 14 karşılaşmada forma giyemedi.

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