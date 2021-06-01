İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Haziran 2021 Salı / 20 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4997
  • EURO
    10,4013
  • ALTIN
    520.586
  • BIST100
    1420.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan borç yapılandırması açıklaması
Spor

Trabzonspor'dan borç yapılandırması açıklaması

Trabzonspor Kulübü, bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırmasını tamamladığını bildirdi.

AA01 Haziran 2021 Salı 00:13 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 00:13
ABONE OL

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve DenizBank AŞ'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 31 Mayıs 2021 itibarıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.