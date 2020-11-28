Trabzonspor'dan bu sezon için çifte ilk!

DHA 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:17 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:17

Süper Lig’in 10’uncu haftasında MKE Ankaragücü’nü mağlup ederek 3 puana uzanan ve ligde 31 maç sonra ilk kez üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden tamamlayan Trabzonspor, ayrıca bu sezon da ilk kez iki maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Eddie Newton yönetiminde sezona başlayan ancak ilk 8 haftada 6 puan toplayarak alt sıraları gören Trabzonspor’da yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve başlamasıyla yükselişe geçildi. Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, iki haftada 6 puan toplayarak ilk 8 haftada topladığı puana ulaşırken, bu sezonun da ilk galibiyet serisini yakaladı.

GOL YEMEME SERİSİ

Trabzonspor ayrıca ligde 31 maç sonra ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapattı. Takımın başına geçtiği ilk günden itibaren takım savunmasına önem veren teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, gol yemeden tamamladığı 2019-20 sezonunun 11 ve 12’nci haftalarında oynadığı Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü maçlarının ardından önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve ardından da MKE Ankaragücü karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak üst üste iki maçı gol yemeden kazandı.

UĞURCAN ÇAKIR 2018’DEN SONRA İLK KEZ

Bu arada Trabzonspor’un dikkat çeken isimlerinden olan ve transfer döneminde de adı sık sık Avrupa takımları ile anılan kaleci Uğurcan Çakır, Aralık 2018'deki Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmalarından bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında kalesini gole kapattı. Ligde son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü karşılaşmalarında kalesini gole kapatan genç kaleci, bundan önce 2018-19 sezonunun 14’üncü haftasındaki Kayserispor ile 15’inci haftadaki Konyaspor mücadelelerini gol yemeden tamamlamıştı.

BAKER 4 SEZON SONRA ÖZLEMİNE SON VERDİ

Trabzonspor’un deplasmanda 1-0 kazandığı MKE Ankaragücü karşılaşmasında serbest vuruştan attığı golle takımına galibiyeti getiren orta saha oyuncusu Lewis Baker, 15 Ekim 2016'da Vitesse formasıyla AZ Alkmaar'a attığı frikik golünün ardından lig kariyerindeki ilk serbest vuruş golünü bordo-mavili forma ile Ankaragücü ağlarına gönderdi ve 4 sezonluk özlemine de son verdi.

YEREL GAZETELER: TEKER TEKER AVLIYORUZ

Yerel gazeteler, Süper Lig’in 10’uncu haftasında Trabzonspor’un Ankaragücü deplasmanında 1-0 kazandığı maçın ardından, “Rakipleri teker teker Avlıyoruz” yorumlarını yaptı. Karadeniz gazetesi, “Teker teker Avlıyoruz”, “Trabzonspor, Ankaragücü’nü Lewis Baker’ın muhteşem firikik golüyle devirdi, Abdullah Avcı yönetiminde ikinci maçını da kazandı”, Sonnokta gazetesi, “Rakipleri tek tek Avlıyoruz”, “Erzurumspor’un ardından Ankaragücü’nü de tek golle geçtik”, Taka gazetesi, “Trabzon’um senin yerin zirvelerdir!”, “Abdullah Avcı, Trabzonspor’un süzgece dönen savunmasını toparladı, iki maçta 6 puanla birlikte ‘biz de varız’ dedi”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına deplasmanda galip”, “Bordo-mavililer üst üste ikinci galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında aldı”, Günebakış gazetesi, “Strese devam”, “Trabzonspor kötü bir Ankaragücü karşısında duran topla kazandığı golle sevindi” başlıklarını kullandı.