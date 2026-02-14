İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Trabzonspor'dan Cardozo'ya plaket

Trabzonspor'un davetlisi olarak derbiyi izlemeye gelen eski futbolcu Oscar Cardozo'ya kulübe verdiği emekler nedeniyle plaket takdim edildi.

14 Şubat 2026 Cumartesi 21:28
Trabzonspor'dan Cardozo'ya plaket
Trabzonspor'un davetlisi olarak kente gelerek Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen bordo-mavili ekibin eski futbolcusu Oscar Cardozo'ya kulübe verdiği emekten dolayı başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket verildi. Cardozo, plaketi aldıktan sonra taraftarları "Bize her yer Trabzon" diyerek selamladı.

Karşılaşma öncesinde kentte yapılan bir sokak röportajında, "Sevgililer Günü'nü eşiniz ya da sevgilinizle geçirmek mi yoksa Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izlemek mi?" şeklindeki soruya, eşi yanındayken "Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iki tane aşkım var. Birisi Türk bayrağı, birisi de sevgili eşim. Eşim de fanatik Trabzonsporlu. Eşimi her zaman bulabilirim ama Trabzonspor-Fenerbahçe maçını her zaman bulamam. Bu hafta maça gideceğim." yanıtını veren Mehmet Ziya Odabaş ile eşi İnci Odabaş, Trabzonspor'un davetiyle müsabakayı birlikte izledi.

Her iki takımın futbolcuları, TFF tarafından hazırlanan ve üzerinde "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı.

