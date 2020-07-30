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Spor

Trabzonspor'dan CAS kararı hakkında açıklama

Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor kararı CAS'a taşımıştı. CAS'ın itirazı sonrası Trabzonspor açıklamada bulundu.

IHA30 Temmuz 2020 Perşembe 22:16 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 22:16
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Trabzonspor, CAS’ın 45 sayfalık gerekçeli kararını avukatlar tarafından incelendikten sonra kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA’nın 3 Haziran 2020 tarihinde vermiş olduğu ’Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men’ kararı kulübümüzce 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edilmişti.

CAS’ın bugün resmi internet sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA’nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır.

CAS’ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2,5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir. Bu incelemenin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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