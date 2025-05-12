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  • Trabzonspor'dan Cihan Aydın tepkisi! ''TFF yansızlığını yitirmiştir''
Spor

Trabzonspor'dan Cihan Aydın tepkisi! ''TFF yansızlığını yitirmiştir''

Trabzonspor, Galatasaray ile oynanacak final maçına atanan hakem için tepki gösterdi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, 'TFF yansızlığını yitirmiştir.' ifadelerine yer verildi.

12 Mayıs 2025 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Cihan Aydın tepkisi! ''TFF yansızlığını yitirmiştir''
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Trabzonspor, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası finaline hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.

Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında "VAR tiyatrosu" sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.

Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran?

MHK'nın VAR toplantısına "En büyük Galatasaray" kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona 'hakemdir!'

Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir.

Maalesef TFF'de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir.

Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir!

Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz!

Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.

Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir.

Ve bilinsin ki; "Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur."

Saygılarımızla..."

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