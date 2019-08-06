Uzun bir süre boyunca ismi Trabzonspor ile anılan Daniel Sturridge için bordo mavili kulüpten flaş bir açıklama geldi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Sturridge hakkında TRT Spor'a konuşurken ''Daniel Sturridge, teklifimize olumsuz yanıt verdi. Transferde ilgili kurum çalışıyor. Henüz transfer dönemi bitmedi. Sturridge, bize hayır dedi. Türkiye'de hiç oynamadığını, Türkiye'yi ve Trabzon'u tanımadığını ve çekinceleri olduğunu söyledi.'' sözlerini kullandı.

Sturridge transferinden sonuç alamayan Trabzonspor, Crystal Palace'ın Norveçli forveti Alexander Sörloth'u kadrosuna katmıştı.