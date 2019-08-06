27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5122
  • 6,1766
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'dan Daniel Sturridge açıklaması: Teklifimizi reddetti

Trabzonspor’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, bir süredir peşinde olduğu Daniel Sturridge’den olumsuz cevap aldı. Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, “Sturridge teklifimize olumsuz yanıt verdi” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uzun bir süre boyunca ismi Trabzonspor ile anılan Daniel Sturridge için bordo mavili kulüpten flaş bir açıklama geldi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Sturridge hakkında TRT Spor'a konuşurken ''Daniel Sturridge, teklifimize olumsuz yanıt verdi. Transferde ilgili kurum çalışıyor. Henüz transfer dönemi bitmedi. Sturridge, bize hayır dedi. Türkiye'de hiç oynamadığını, Türkiye'yi ve Trabzon'u tanımadığını ve çekinceleri olduğunu söyledi.'' sözlerini kullandı.

Sturridge transferinden sonuç alamayan Trabzonspor, Crystal Palace'ın Norveçli forveti Alexander Sörloth'u kadrosuna katmıştı.

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

' Türkiye Suriye'de mazlumlara şemsiye olacak'

' Türkiye Suriye'de mazlumlara şemsiye olacak'

Hindistan "Cammu Keşmir" tasarısını onayladı

Hindistan 'Cammu Keşmir' tasarısını onayladı

2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

Bakanlık ICAO iddiasını yalanladı

Bakanlık ICAO iddiasını yalanladı

Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

Murat nehri onlara mezar olmuştu... Son görüntüleri ortaya çıktı

Murat nehri onlara mezar olmuştu... Son görüntüleri ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Şişli´de güpegündüz dehşet: Onlarca kişinin önünde bıçaklayıp kaçtı

Şişli´de güpegündüz dehşet: Onlarca kişinin önünde bıçaklayıp kaçtı

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Tanıtımı yapıldı! Gelecekte insan taşıyacak...

Tanıtımı yapıldı! Gelecekte insan taşıyacak...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA