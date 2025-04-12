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Spor

Trabzonspor'dan dev proje hamlesi: Akyazı'da anlaşma sağlandı

Trabzonspor, Akyazı'da tahsisi tamamlanan 177 bin metrekarelik arazi için Emlak Konut GYO ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavili kulüp, yeni projeden önemli gelir bekliyor.

Akşam12 Nisan 2025 Cumartesi 08:31 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan dev proje hamlesi: Akyazı'da anlaşma sağlandı
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Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, protokol sayesinde yeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Açıklamada, bir süre önce kulübe tahsisi tamamlanan Akyazı'daki 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut GYO AŞ ile anlaşma sağlandığı aktarıldı ve "Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edeceğimiz gelirle kulübümüzün ekonomik gücünün adeta çağ atlayacağına inanıyoruz" denildi.

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