Trabzonspor'dan Djaniny açıklaması

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 16:48

Trabzonspor'un kulüp doktoru Hakan Çelik, Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için gittiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kampında sakatlanan golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sol alt adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Hakan Çelik, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamasında, "Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny'nin bugün çekilen kontrol MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.