Trabzonspor'dan Duvan Zapata hamlesi

Forvet bölgesine pivot özellikleri bulunan bir ismi almak isteyen Trabzonspor, Atalanta'nın 32 yaşındaki oyuncusu Duvan Zapata için girişimlerde bulundu.

TEMASA GEÇİLDİ

Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan, adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Kolombiyalı futbolcu ile menajerler aracılığıyla temasa geçildi.

İLK TEKLİF YAPILDI

Ardından İtalyan kulübüyle görüşen bordo-mavili takım, ilk teklifini iletti. Takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülen tecrübeli oyuncu için Atalanta cephesinden henüz bir cevap gelmediği öğrenildi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN ONAY ÇIKTI

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, "Faydalı bir transfer olur" raporunu verdiği Zapata, geçen sezon sakatlığından dolayı forma giydiği 27 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti.

ZAPATA'NIN KARİYERİ

Kariyerinde Udinese, Napoli, Sampdoria, Estudiantes ve America de Cali gibi takımlarda oynayan futbolcu, Kolombiya Milli Takımı'nda 34 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.