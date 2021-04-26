Trabzonspor'dan Edgar Ie açıklaması

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:17

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor'da, savunma oyuncusu Edgar Ie'nin sol kasık adalesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çelik, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadesini kullandı.



Süper Lig'in 38'inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olan Edgar Ie'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

