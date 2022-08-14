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Spor

Trabzonspor'dan Edin Visca'nın yerine jet transfer!

Trabzonspor, Edin Visca'nın talihsiz şekilde sakatlanmasının üzerinden 48 saat geçmeden Bosnalı futbolcunun alternatifini buldu ve Montasser Lahtimi'nin transferini bitirdi.

14 Ağustos 2022 Pazar 12:22 - Güncelleme:
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Edin Visca'nın Hatayaspor ile oynanan maçta kolunun kırılması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kanat oyuncusu arayışlarına başlayan Trabzonspor, Fas ekibi FUS Rabat'ta forma giyen Montasser Lahtimi'nin transferi için kulübü ve kendisi ile anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberine göre; sağ ve sol açıkta forma giyen Lahtimi'nin takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon FUS Rabat'ta 23 resmi maçta forma giydi. 6 gol atan Lahtimi, 5 kez de asist yaptı.

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