Trabzonspor'dan Ekuban için başsağlığı açıklaması
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Ekuban için başsağlığı açıklaması yayımladı.
Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın annesi Sabina Amissah’ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Trabzonspor Kulübü olarakvefat haberinin ardından bu sabah cenazenin defnedileceği İtalya'ya hareket eden Caleb Ekuban’ın acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
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