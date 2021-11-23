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Spor

Trabzonspor'dan Erce Kardeşler açıklaması

Trabzonspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ısınırken sakatlanan kaleci Erce Kardeşler'in tedavisine başlandığı bildirildi.

AA23 Kasım 2021 Salı 13:52 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 13:52
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Kulüp Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yokluğunda esame listesine yazılan Erce Kardeşler, maça hazırlık sırasında ısınırken sakatlanmış, yerine genç oyuncu Arda Akbulut kaleye geçmişti.

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