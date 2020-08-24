Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye giden Sosa kaç yaşında? Jose Sosa'nın kariyeri

24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:15 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:15

Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı duyuruldu. Arjantinli futbolcu Jose Sosa sarı lacivertli takımda 5 numaralı forma giyecek. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye giden orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın kaç yaşında olduğu ve futbol kariyeri transfer haberinin ardından taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye giden Sosa kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Jose Sosa'nın kariyeri...

Arjantinli futbolcu Jose Sosa Fenerbahçe Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor ile anlaşması biten oyuncunun sarı lacivertli kulübe transfer olmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamanın ardından futbolseverler Jose Sosa'yla ilgili bilgilere yoğunlaştı. 2002 ile 2007 yılları arasında Estudiantes ile futbol kariyerine başlayan oyuncu 2017 yılında Tranzonspor'la anlaşmıştı.

JOSE SOSA KAÇ YAŞINDA?

Jose Sosa, 19 Haziran 1985 tarihinde Arjantin'in Carcanara'da dünyaya geldi. 35 yaşındaki futbolcu, 2002 ile 2007 yılları arasında Estudiantes için oynadı .24 Şubat 2007'de Estudiantes ve Bayern Münih arasında Sosa'nın açıklanmayan bir ücret karşılığında Bayern Münih'e transfer edileceği bir anlaşma açıklandı. 29 Ekim 2009'da Bayern Münih, Arjantinli orta saha oyuncusunun, 2009 Dünya Kulüpler Şampiyonası finallerine kaydolmamış olmasına rağmen, sezonun geri kalanında eski kulübü Estudiantes'e ödünç verileceğini açıkladı.

Tecribeli oyuncu, 30 Ağustos 2010'da Sosa, İtalyan tarafına Napoli ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. 26 Temmuz 2011'de Jose Sosa'nın Ukraynalı Metalist Kharkiv takımına geçti. 1 Ocak 2014 tarihinde, altı aylık kredi ile Atlético Madrid'e katılacağı açıklandı . İspanyollar ile İspanya Liga'yı kazandı ve 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Real Madrid'e karşı oynadı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye giden Jose Sosa'dan transfer değerlendirmesi geldi: Tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak, gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum. Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Futbol ayrılıkları ve yeni başlangıçları da içinde barındırıyor.

Ancak aslolan bu sürecin en doğru ve saygılı şekilde yönetilmesi. Trabzonspor'dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tüünün gerçek dışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum

Şimdi sarı lacivert renklerle yepyeni, heyecan dolu bir yolculuk başlıyor ve ben bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım!