Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer: Busenaz Sürmeneli

Trabzonspor'dan ayrılan olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Kuzey Anadolu'nun haberine göre; hemen hemen tüm Trabzonspor camiası Busenaz'ın ayrılık kararını şaşkınlıkla karşılarken şampiyon boksörün Trabzonspor'un son teklifini beklemeden karar verdiği ve ayrılık mesajı yayınladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Haberde Busenaz'a yeni bir teklifin olduğu bu teklifin de Fenerbahçe'den geldiği iddia edildi.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin uzun süredir Busenaz Sürmeneli için girişimlerde bulunduğu bilinirken anlaşma seviyesine geldiği ifade edilirken, Busenaz'ın Fenerbahçe iddialarına yönelik gelen sorulara cevap vermediği yazıldı.