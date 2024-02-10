İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2024 Cumartesi / 1 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer: Busenaz Sürmeneli
Spor

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer: Busenaz Sürmeneli

Trabzonspor'dan ayrılan Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe ile anlaşma noktasına geldi.

10 Şubat 2024 Cumartesi 11:08 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer: Busenaz Sürmeneli
ABONE OL

Trabzonspor'dan ayrılan olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Kuzey Anadolu'nun haberine göre; hemen hemen tüm Trabzonspor camiası Busenaz'ın ayrılık kararını şaşkınlıkla karşılarken şampiyon boksörün Trabzonspor'un son teklifini beklemeden karar verdiği ve ayrılık mesajı yayınladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Haberde Busenaz'a yeni bir teklifin olduğu bu teklifin de Fenerbahçe'den geldiği iddia edildi.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin uzun süredir Busenaz Sürmeneli için girişimlerde bulunduğu bilinirken anlaşma seviyesine geldiği ifade edilirken, Busenaz'ın Fenerbahçe iddialarına yönelik gelen sorulara cevap vermediği yazıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.