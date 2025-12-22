Trabzonspor'dan Filistin'e destek mesajı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadele öncesinde bordo-mavili ekip, sahaya "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin!" yazılı pankartla çıkarak Filistin'e destek mesajı verdi.Bordo-mavili kulüp ayrıca sosyal medya hesaplarından da "Asla Yalnız Yürümeyeceksin Filistin!" başlıklı bir paylaşım yaparak Filistin'e destek mesajını yineledi.
���� Asla Yalnız Yürümeyeceksin Filistin! pic.twitter.com/XXeoWeeNSK— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 22, 2025