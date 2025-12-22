İSTANBUL 12°C / 9°C
  • Trabzonspor'dan Filistin'e destek mesajı
Spor

Trabzonspor'dan Filistin'e destek mesajı

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesinde sahaya “Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin!” yazılı pankartla çıkarak Filistin'e destek verdi.

22 Aralık 2025 Pazartesi 20:31
Trabzonspor'dan Filistin'e destek mesajı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesinde bordo-mavili ekip, sahaya "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin!" yazılı pankartla çıkarak Filistin'e destek mesajı verdi.

Bordo-mavili kulüp ayrıca sosyal medya hesaplarından da "Asla Yalnız Yürümeyeceksin Filistin!" başlıklı bir paylaşım yaparak Filistin'e destek mesajını yineledi.

