Trabzonspor'dan Filistin'e destek mesajı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesinde bordo-mavili ekip, sahaya "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin!" yazılı pankartla çıkarak Filistin'e destek mesajı verdi.

Bordo-mavili kulüp ayrıca sosyal medya hesaplarından da "Asla Yalnız Yürümeyeceksin Filistin!" başlıklı bir paylaşım yaparak Filistin'e destek mesajını yineledi.