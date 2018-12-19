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Trabzonspor'dan flaş Esteban açıklaması

Son dakika haberine göre Trabzonspor, dün sözleşmesini feshederek şehirden ayrılan Esteban'ın sözleşmesinin feshiyle ilgili hukuki işlemlerin başladığını KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Esteban'a olan alacaklar nedeniyle 24 Aralık 2018'e kadar tarih olduğunu belirtti ve Esteban'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin haksız olduğunu dile getirdi.

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Trbazonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir. 

Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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