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Spor

Trabzonspor'dan forvete bir takviye daha! Yeni transfer Felipe Augusto

Paul Onuachu'dan sonra hücum hattını güçlendirmeye devam eden Trabzonspor, Belçika ekibi Cercle Brugge'dan 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto'yu transfer etti.

Akşam12 Temmuz 2025 Cumartesi 08:56 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan forvete bir takviye daha! Yeni transfer Felipe Augusto
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Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Paul Onuachu'dan sonra forvet hattına bir takviye daha yaptı. Bordo Mavililer, Belçika ekibi Cercle Brugge forması giyen Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı.

21 yaşında, 1.87 boyundaki Augusto, 2024 yılında Brezilya ekibi Corinthians'tan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'a transfer oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iki forvetle sahaya çıkıp Brezilyalı forveti de Paul Onuachu'nun partneri yapmayı düşünüyor. Geride kalan sezon Belçika ekibi Cercle Brugge'da 48 maça çıkan 21 yaşındaki Brezilyalı forvet, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, santrfor bölgesinin yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor.

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