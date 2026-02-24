İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Trabzonspor'dan genç stoper hamlesi: Anlaşma yakın

Trabzonspor'un denemelerde beğeni toplayan 18 yaşındaki Senegalli stoper Ousmane Gueye ile profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlandığı öne sürüldü. Bordo-mavililerin genç oyuncuyu gelecek planlaması kapsamında kadroya katmak istediği belirtildi.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2026 Salı 23:29 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan genç stoper hamlesi: Anlaşma yakın
Geleceğe yatırım hedefiyle kadrosunu genç isimlerle güçlendirmek isteyen Trabzonspor, savunma hattı için sürpriz bir adaya yöneldi. Bordo-mavililerin, denemelerde beğeni toplayan Senegalli stoper Ousmane Gueye ile profesyonel sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü.

Africafoot'ta yer alan habere göre 18 yaşındaki ve 1,98 metre boyundaki savunma oyuncusu, bordo-mavili kulübün dikkatini çekti. Futbola Senegal ekibi US Ouakam'da başlayan genç oyuncu, Senegal Ligi'nde sınırlı sayıda forma giydi.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Gueye'nin, deneme süreci için gelen oyuncular arasından Trabzonspor kadrosunda kalan tek isim olduğu ifade edildi.

Haberde, kulüp yöneticilerinin, müdahalelerindeki zamanlama ve oyun olgunluğu ile yaşına rağmen dikkat çeken performansı nedeniyle oyuncudan etkilendiği aktarıldı.

Trabzonspor'un kadrosunu gelecek yıllar için genç ve gelişime açık oyuncularla güçlendirme stratejisi doğrultusunda Gueye ile profesyonel sözleşme imzalayabileceği, oyuncunun da çalışmalarını sürdürerek kendisini göstermeye devam ettiği bildirildi.

