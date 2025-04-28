İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2025 Pazartesi / 1 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4389
  • EURO
    43,6986
  • ALTIN
    4061.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan gol yağmuru! Fırtına seriyi 3'e çıkardı
Spor

Trabzonspor'dan gol yağmuru! Fırtına seriyi 3'e çıkardı

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Bordo mavili ekip bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 3 maça çıkardı. İşte detaylar...

AKŞAM28 Nisan 2025 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan gol yağmuru! Fırtına seriyi 3'e çıkardı
ABONE OL

2 gol kaydeden Danylo Sikan, Trabzonspor'da siftah yaptı.

İlk yarıdaki 8 isabetli şutun 6 tanesi golle sonuçlandı.

Sarı kart gören Malheiro, K.Paşa maçında cezalı duruma düştü.

Bordo-Mavililer'in Ukraynalı yıldızları ilk yarıya damga vurdu. 7'de Zubkov, direkten dönen şutunu golle tamamladı. Golden sonra vitesi düşürmeyen Trabzon, 17'de Danylo Sikan'la farkı 2'ye çıkarttı. Cordova, 27'de Uğurcan'ın büyük hatasını affetmedi 2-1 oldu. Ukraynalı Sikan 38'de sahne aldı, farkı tekrardan 2'ye çıkarttı. Visca'nın eline çarpan topta penaltı kazanan konuk ekip farkı bire indirse de ilk yarının skorunu 45+5'te Banza belirledi, 4-2 oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısı da kıran kırana geçti. 52'de Alanya, Sporar'la farkı tekrardan bire indirdi. Hızlı geçişlerle farkı açmak isteyen Trabzonspor, Visca ve Zubkov kanatlarını etkili kullansa da bitirmekle zorlandı. Müsabakanın son anlarında Alanya kalecisi Ertuğrul, Fırtına'nın art arda şutlarına geçit vermedi. Gol düellosunu 4-3 kazanan Trabzon, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.