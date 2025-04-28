2 gol kaydeden Danylo Sikan, Trabzonspor'da siftah yaptı.

İlk yarıdaki 8 isabetli şutun 6 tanesi golle sonuçlandı.

Sarı kart gören Malheiro, K.Paşa maçında cezalı duruma düştü.

Bordo-Mavililer'in Ukraynalı yıldızları ilk yarıya damga vurdu. 7'de Zubkov, direkten dönen şutunu golle tamamladı. Golden sonra vitesi düşürmeyen Trabzon, 17'de Danylo Sikan'la farkı 2'ye çıkarttı. Cordova, 27'de Uğurcan'ın büyük hatasını affetmedi 2-1 oldu. Ukraynalı Sikan 38'de sahne aldı, farkı tekrardan 2'ye çıkarttı. Visca'nın eline çarpan topta penaltı kazanan konuk ekip farkı bire indirse de ilk yarının skorunu 45+5'te Banza belirledi, 4-2 oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısı da kıran kırana geçti. 52'de Alanya, Sporar'la farkı tekrardan bire indirdi. Hızlı geçişlerle farkı açmak isteyen Trabzonspor, Visca ve Zubkov kanatlarını etkili kullansa da bitirmekle zorlandı. Müsabakanın son anlarında Alanya kalecisi Ertuğrul, Fırtına'nın art arda şutlarına geçit vermedi. Gol düellosunu 4-3 kazanan Trabzon, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.