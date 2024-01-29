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Spor

Trabzonspor'dan golcü harekatı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Sevilla'da forma giyen Rafa Mir'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

29 Ocak 2024 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan golcü harekatı
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Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yeni hedefini belirledi.

Di Marzio'nun haberine göre, bordo-mavili takımın Sevilla forması giyen Rafa Mir ile ilgilendiği belirtildi.

Rafa Mir ile ayrıca İtalya'dan Torino ve Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği kaydedildi.

Bu takımlar arasında Torino'nun transfere en yakın takım olduğu öne sürüldü. İtalyan temsilcisinin 26 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamasının yakın olduğu kaydedildi.

Bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 14 maça çıkan Rafa Mir, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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